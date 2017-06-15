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brexit müzakerelerini yapacağımızı varsayıyorum

BREXİT MÜZAKERELERİNİ YAPACAĞIMIZI VARSAYIYORUM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin AB ile İngiltere arasında yapılacak müzakerelerin belirlenen tarihte başlayacağını varsaydığını söyledi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:25
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BAŞBAKAN Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May'in müzakereler konusunda zamanlamaya uyulacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, AB'nin müzakerelere hazır olduğunu belirtti. "Müzakereleri yapacağımızı varsayıyorum" diyen Merkel, müzakerelerde dostça tutumu devam ettireceklerini ancak AB'deki diğer 27 ülkenin birlikteliğinin güçlendirileceğini ve bu ülkelerin çıkarlarının korunacağını kaydetti. Merkel, İngiltere'nin gerçekten AB'den ayrılıp ayrılmamasına yönelik spekülasyonlara katılmak istemediğini dile getirerek, İngiliz halkının kararını verdiğini anımsattı.



 



kaynak:sabah








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