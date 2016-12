High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) kararının, ABD borsalarında bir gün içinde yaklaşık 800-900 milyar dolarlık değer kaybına yol açtığını belirtti.







High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan ve UBS'in ABD Başekonomisti Maury Harris, Brexit'in ABD ekonomisi ve para politikasını nasıl etkileyeceğini AA muhabirine değerlendirdi.







O'Sullivan, küresel piyasaların hala Brexit kararını sindirmeye çalıştığını ve yaşanan dalgalanmanın ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.







Özellikle New York borsası ve dolardaki sert hareketlerin büyümeye zarar verebileceğini belirten O'Sullivan, "Şu an en önemli soru bu dalgalanmanın daha büyük bir reaksiyonun başlangıcı olup olmayacağı. Risksiz varlıklara yöneliş borsalarda tam bir çöküşe mi yol açacak yoksa piyasalar sakinleşecek mi? Buna verilerin yerine yatırımcıların hisleri karar verecek." diye konuştu.







O'Sullivan, ABD borsalarının toplam piyasa değerinin 23 trilyon dolar civarında olduğu bilgisini verirken, "Yüzde 1'lik kayıp 230 milyar dolara takabül ediyor. Cuma günü New York borsasında kayıplar yüzde 3,5 - 4,0 civarındaydı. Bu sadece bir günde yaklaşık 800-900 milyar doların kaybedildiği anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.