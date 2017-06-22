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brent petrolün varil fiyatı 45 doların altına düştü

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 45 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasasında devam eden arz fazlası nedeniyle 45 doların altına gerileyerek, 44,68 dolardan işlem görmeye başladı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:46
Puan Ver : Brent Petrolün Varil Fiyatı 45 Doların Altına Düştü(5/10)4


Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasasında devam eden arz fazlası nedeniyle 45 doların altına gerileyerek, 44,68 dolardan işlem görmeye başladı.



Brent petrolün varili, dün 45,85 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 46,57 doları görmüştü. Bu sabah güne 44,79 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,24 azalarak 44,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 42,44 dolardan alıcı buldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,5 milyon varil (yüzde 0,5) düşüşle 509,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 1,7 milyon varil düşüş kaydetmişti. Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 11 haftanın 9'unda gerilemiş oldu.



 



kaynak:haberler








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