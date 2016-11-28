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brent petrol 47 doların altında

BRENT PETROL 47 DOLARIN ALTINDA

Brent petrolün varil fiyatı, 30 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesinde 47 doların altında seyrediyor.

Tarih : 28 Kasım 2016, 12:34
Puan Ver : Brent Petrol 47 Doların Altında(8/10)6


Brent petrolün varil fiyatı, 30 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde 47 doların altında seyrediyor.



Geçen hafta ABD'de açıklanan pozitif veriler ve dolardaki güçlenme ile 50 dolar sınırından 46,8 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 47,09 dolardan tamamladı.



 



kaynak:yenişafak








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