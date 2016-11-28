BRENT PETROL 47 DOLARIN ALTINDA
Brent petrolün varil fiyatı, 30 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesinde 47 doların altında seyrediyor.
Brent petrolün varil fiyatı, 30 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde 47 doların altında seyrediyor.
Geçen hafta ABD'de açıklanan pozitif veriler ve dolardaki güçlenme ile 50 dolar sınırından 46,8 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 47,09 dolardan tamamladı.
kaynak:yenişafak
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