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brent petrol 45 doların altında dengelendi

BRENT PETROL 45 DOLARIN ALTINDA DENGELENDİ

Brent petrolün varil fiyatı, dün 45,50 doların üzerini görmesinin ardından bugün 45 doların altında dengelendi.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 11:19
Puan Ver : Brent Petrol 45 Doların Altında Dengelendi(0/10)



Dün 45,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) haftalık petrol stoklarının beklenenin aksine artış kaydetmesinin ardından 44,73 dolara geriledi ve günü 44,98 dolardan tamamladı.  Bugün Asya piyasalarında en yüksek 45,04 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.30 itibarıyla 44,64 dolar seviyesinde seyrediyor.  Analistler, petrol fiyatlarında arza ilişkin gelişmelerin belirleyici olmayı sürdürdüğünü belirterek, üretici ülkelerden gelecek açıklamaların yakından takip edileceğini kaydediyor. 



 









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