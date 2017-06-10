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breaking bad, ps vr'a geliyor!

BREAKİNG BAD, PS VR'A GELİYOR!

Sony PlayStation VR konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son dedikodulara göre Breaking Bad, PS VR'da boy gösterecek.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:16
Puan Ver : Breaking Bad, Ps Vr'a Geliyor!(9/10)6


Sony PlayStation VR konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son dedikodulara göre Breaking Bad, PS VR'da boy gösterecek.



Son dönemde VRsektörünün önemli bir sıçrama yaşadığını söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Zira VRpazarının hızla genişlemesi, büyük teknoloji üreticilerinin de dikkatini çekmiş durumda. Şimdilik bu pazar belli başlı isimlerin tekelinde gibi görünse de ilerleyen dönemlerde sağlam bir rekabet döngüsüne tanık olabiliriz.



VRsektörünün önemli isimlerinden biri olan Sony, PlayStation 4ile uyumlu olarak çalışan PS VRile güzel işler yapıyor. Japon teknoloji devi kendi ülkesinde en çok sanal gerçeklik gözlüğü satan firma konumunda. Sony dünya genelinde de ilk üçte yer alıyor. Fakat Japon teknoloji devi bu başarıyla yetinmeyi düşünmüyor gibi. Zira PS VRüzerine yapılan hamleler bunun en basit göstergesi.



Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Sony, Breaking Bad VRprojesi üzerinde çalışıyor. Bu projenin detayları henüz netlik kazanmamış olsa da bu iş için dizinin yaratıcısı Vince Gilliganile çalışılması son derece ilgi çekici diyebiliriz.



Sony'nin PS VR'a özel olarak kalacak olan Breaking Bad projesinin oyun olmayacağı dile getirilmekte. Oyun yerine 360 derecelik bir dizi mi geliyor o da kesin değil. Kesin olan tek şey Sonyve Gilligan'ın PS VR için özel bir Breaking Badprojesi üzerinde çalışıyor olması. Bakalım Japon teknoloji devi PS4sahiplerine nasıl bir sürpriz hazırlıyor.



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Etiketler: Breaking  Bad  Ps  Vr  A  Geliyor    haber

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