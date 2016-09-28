BRAD PİTT'TEN FLAŞ KARAR!
Angelina Jolie'nin boşanma davası açtığı Brad Pitt, 'ailesine odaklanmaya ihtiyacı olduğu' gerekçesiyle yapımcılığını üstlendiği filmin galasına katılmama kararı aldı.
Angelina Jolie'nin boşanma davası açtığı Brad Pitt, 'ailesine odaklanmaya ihtiyacı olduğu' gerekçesiyle yapımcılığını üstlendiği filmin galasına katılmama kararı aldı.
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