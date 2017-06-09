Oyuncu Brad Pitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim anlaşmasından çekilmesini eleştiren bir skeçte rol aldı. Skeçte bir hava durumu sunucusunu canlandıran Pitt, "Artık bir geleceğimiz kalmadı" ifadesini kullandı.



Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Jim Jefferies Show'da hayli sert bir hava durumu raporu yayınladı!







Komedyen Jim Jefferies “Dünya devletleri hala Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çıkışını anlamak için cebelleşiyor. Konuya bir kez daha değinmek için, işte hava durumu sunucumuz burada” diyerek Brad Pitt'i takdim etti.







kaynak:ntv