

Kate Hudson, bir çocuğunun babası olan sevgilisi Matt Bellamy'den 2014 yılında ayrılmıştı.







Katıldığı TV programında özel hayatından bahseden ABD'li aktris, "Flört etmeyi seviyorum. Brad Pitt'i çok yakışıklı buluyorum. Hayatımda şu an için gerçekten çekici bir erkek istiyorum. Belki ömür boyu değil ama olsun" açıklamasını yaptı.







Khloe Kardashian da Twitter üzerinden "O 90'larda da şimdi de çok yakışıklı. Ama ben Brad'i gençken daha çok beğenirdim" mesajını paylaştı.