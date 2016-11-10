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brad pit için karar verildi

BRAD PİT İÇİN KARAR VERİLDİ

Hakkında soruşturma başlatılan ABD'li aktör Brad Pitt'in, çocuklarına şiddet uyguladığına dair kanıt bulunamadı.

Tarih : 10 Kasım 2016, 13:06
Puan Ver : Brad Pit İçin Karar Verildi(10/10)12


Brad Pitt hakkında çocuklarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan soruşturma sona erdi. Yetkililer, eşi Angelina Jolie ile boşanma sürecindeki ünlü oyuncunun, çocuklarına karşı sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığını belirtti.



Hollywood'un en ünlü çiftlerinden biri kabul edilen Angelina Jolie ile Brad Pitt, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 Eylül'de boşanma kararı almıştı.



Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri, Pitt'in eylül ayında bir uçuş sırasında 15 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.



 



kaynak:milliyet








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