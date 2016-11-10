BRAD PİT İÇİN KARAR VERİLDİ
Hakkında soruşturma başlatılan ABD'li aktör Brad Pitt'in, çocuklarına şiddet uyguladığına dair kanıt bulunamadı.
Brad Pitt hakkında çocuklarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan soruşturma sona erdi. Yetkililer, eşi Angelina Jolie ile boşanma sürecindeki ünlü oyuncunun, çocuklarına karşı sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığını belirtti.
Hollywood'un en ünlü çiftlerinden biri kabul edilen Angelina Jolie ile Brad Pitt, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 Eylül'de boşanma kararı almıştı.
Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri, Pitt'in eylül ayında bir uçuş sırasında 15 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar