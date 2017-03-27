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brabus 850 cabrio meydana çıktı

BRABUS 850 CABRİO MEYDANA ÇIKTI

Brabus, S63 AMG Cabrio'yu alıp, ele avuca sığmaz bir canavara dönüştürdü.

Tarih : 27 Mart 2017, 16:10
Puan Ver : Brabus 850 Cabrio Meydana Çıktı(5/10)7


Görünen o ki en dünyanın en hızlı otomobilleri hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Çünkü, her zaman daha iyisi yapılabilir. Bunu en iyi gösteren modifiye markalarından olan Brabus da Mercedes-AMG modellerini bir üst sınıfa taşımayı başarıyor. İşte karşınızda Brabus 850 Cabrio…



Açıklanan bilgilere göre yeni Bentley Continental Supersports modelinden bile daha hızlı olan otomobil için Brabus, S63 Coupe'nin kaputunun altındaki motordan 850 HP güç ve 1450 Nm tork elde etmeyi başarmış.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Brabus  850  Cabrio  Meydana  Çıktı    haber

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