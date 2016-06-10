

MHP Genel Başkanı Koray Aydın, Konya'da bir tesiste düzenlenen iftar yemeğinde partilileriyle bir araya geldi. Konuşmasında partisini eleştiren Aydın, parti içi demokrasinin rafa kaldırıldığını belirterek, şunları söyledi:







"Kardeşlik ve ülküdaşlık hukukumuzu zedeledik. Fitneyi, dedikoduyu günlük bir mesele gibi kullanarak içimizdeki yaraların açılması için her gün artan bir oranda kullandık. Her şeyden önce birbirimize olan sevgimizi kaybettik. Sevgi aslında bizim için iman meselesidir. Sevgiyi de kaybedince, aradaki bağların kopması, gevşemesi ile birçok şeyimizi de onunla beraber kaybettik. Aynı zamanda istişareyi, konuşmayı, parti içi demokrasiyi rafa kaldırdık."







"MECLİSİN EN YAŞLI PARTİSİ KONUMUNA GELDİK"







Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin en yaşlı partisi haline geldiklerini ifade eden Aydın, "Türkiye'nin köklü gençlik organizasyonuna sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi bugün artık gençlerine gereken önemi veremez hale geldi. Meclisin en yaşlı partisi konumu hala geldik. Kadınlarımız artık bir yara haline dönüştü. Bir türlü kadınların partisi olamadık. Kadınlarımızın gözünde MHP kocamın partisi hüvüyeti durumunda. Kadının hissiyatını, duygusunu, onun sevecenliğini bir türlü siyasetimize bir katlı olarak sunamadık. "dedi.







BOZKURT TÖRESİ







Koray Aydın, parti içi demokrasiyi getireceklerini, partiye küsmüş, darılmış olanları gönül seferberliği altında toplayacaklarını kaydetti. Elektronik üye sistemini başlatıp yılda 1 milyon üyeye sahip olmayı düşündüklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:







"Büyüyen Milliyetçi Hareket Partisi'nde herkese yer var. Ama biz aynı zaman töre bilen insanlarız. 'İl gider, bey gider, töre kalır' diyenleriz. Binlerce yıldır bozkurt töresiyle idare edilenleriz. Bozkurt töresi der ki, bozkurt töresinden gelmeyen bozkurda baş olamaz. Onun için binlerce yıllık tarihimizin koruduğu bozkurt soylu olmayanın bozkurtların başı olamayacağı ilkesinden hareket ederek, hiçbir dönem, hiçbir zaman, hiçbir şart altında bu hareketin geleneğinden gelmeyenler değil, gelenekten gelen ülkücüler tarafından bu partiler yönetilecektir. Çünkü 48 yıllık mazimizde verilmiş olan kutsal mücadelenin, verdiğimiz şehitlerin, gazilerin hepsinin hakkı var. Öyle dara düştüğümüzde bu hareketi başkalaştırma ve dönüştürme içinde olanlar varsa, herkes şunu bilsin ki, ülkücü hareket dinamizmi buna müsaade etmeyecektir."