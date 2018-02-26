Zeytin Dalı Harekatında bozguna uğrayan terör örgütü PKK'nın, kaçarken terörist başı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldığı açıklandı.

KAÇARKEN POSTERLERE BOMBA TUZAĞI KURUYORLAR

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Afrin'de bozguna uğrayarak yerleşim birimlerinden kaçan terör örgütü mensupları bölücü terör örgütü ele başı Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldı. Terör örgütünün, Şeran bölgesinde de bombalama ve yollara mayınlama yaparak geri çekilin emri verdiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada