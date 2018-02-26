BOZGUNA UĞRAYAN YPG'LİLER, APO'NUN POSTERLERİNE BOMBA YERLEŞTİRİYOR
Afrin'de bozguna uğrayan terör örgütü PKK'nın, kaçarken terörist başı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldığı öğrenildi.
Zeytin Dalı Harekatında bozguna uğrayan terör örgütü PKK'nın, kaçarken terörist başı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldığı açıklandı.
KAÇARKEN POSTERLERE BOMBA TUZAĞI KURUYORLAR
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Afrin'de bozguna uğrayarak yerleşim birimlerinden kaçan terör örgütü mensupları bölücü terör örgütü ele başı Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldı. Terör örgütünün, Şeran bölgesinde de bombalama ve yollara mayınlama yaparak geri çekilin emri verdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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