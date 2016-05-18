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bozdağ'dan kılıçdaroğlu'na sert sözler

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, bugün TBMM'de yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 14:19
Puan Ver : Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Sert Sözler(6/10)6


Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, CHP Genel  Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, bugün TBMM'de yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda  bulundu.



Bakan Bozdağ, "Bugünkü grupta Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, CHP  Genel Başkanı K. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki ve fikri iflasıdır. Eminim Sayın  Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan kelimeler ve cümleler dahi, Kılıçdaroğlu'nun  ahlaki ve fikri iflasından rahatsızdır. Ahlaksızlara, edepsizlere, küfürbazlara  ve bilimum seviyesizlere hep birlikte diyelim ki edep ya hu, ahlak ya hu, utan ey  utanmaz." ifadelerini kaydetti.








Etiketler: Bozdağ  Dan  Kılıçdaroğlu  Na  Sert  Sözler    haber

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