BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, bugün TBMM'de yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, bugün TBMM'de yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Bozdağ, "Bugünkü grupta Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, CHP Genel Başkanı K. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki ve fikri iflasıdır. Eminim Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan kelimeler ve cümleler dahi, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki ve fikri iflasından rahatsızdır. Ahlaksızlara, edepsizlere, küfürbazlara ve bilimum seviyesizlere hep birlikte diyelim ki edep ya hu, ahlak ya hu, utan ey utanmaz." ifadelerini kaydetti.
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