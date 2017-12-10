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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: FETÖ'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ATAŞEHİR CEVABI: FETÖ'YLE EL ELE İFTİRANIN, KUMPASIN İÇİNDE!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin iddialarına sert tepki gösterdi ve "FETÖ ile el ele her türlü iftiranın, kumpasın içinde" dedi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: Fetö'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!(7/10)3

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendiren Bozdağ, "Bu misilleme, susturma veya bize fatura kesme gibi cümleler, esasında yürüyen bir soruşturmayı itibarsızlaştırmak için kullanılan argümanlardan başka bir şey değil" dedi.

"FETÖ'YLE EL ELE HER TÜRLÜ İFTİRANIN, KUMPASIN İÇİNDE"

Bozdağ, "Göreve geldiği günden beri FETÖ'yle el ele her türlü iftiranın, kumpasın içinde. Çok net gözüküyor. Peki niye 2011-2016 yıllarında yapılmamış da 2017'nin bugüne kadar gelen sürecinde yapılmamış da şimdi yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman da başkandı. Yani bir suç isnadına ilişkin elinde eğer soruşturma makamlarının bir veri olursa onun üzerine elbette gider" ifadelerini kullandı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİSİNİ KULLANMIŞTIR"

Soruşturmanın muhtevasına girmek istemediğini belirten Bozdağ, "Niye girmem? Yürüyen bir soruşturma var. Yürüyün bir soruşturma olduğu için de İlgezdi veya diğer herhangi birisinin aleyhine, lehine sonuç doğuracak bir açıklama yapmayı doğru görmem. İşin doğrusu, yargının kendi usül kuralları içerisinde işlemesine fırsat vermektir. İçişleri Bakanlığı, görevden alma yetkisi Anayasamızda da var, yasalarımızda da var. İçişleri Bakanlığı, bu yetkisi çerçevesinde tasarrufta bulunmuştur. Yani yetki, Anayasa ve yasaya uygun olarak kullanılmıştır. Bundan sonrası yargının takdirine olan bir husustur" açıklamasını yaptı.

YENİ KHK GELİYOR

Bozdağ, yeni bir KHK'nın da yayınlanacağına dikkat çekerek, "Muhtevasıyla ilgili bir açıklama yapmayı doğru görmem. KHK'ların hepsi önemli. Bu da diğerleri gibi önemli bir KHK. İnşallah yakında yayınlanacak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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