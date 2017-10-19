Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, AK Partili belediye başkanlarından istifa talebinde bulunulmasına ilişkin, "Artık bu saatten sonra etik olan bu çerçevede bir adım atmaktır. Görevlerinden ayrılmaları 2019'a giden süreçte partimizinn güçlenerek bu yolda yürümesine büyük bir destek olacağı gibi kendilerine de imkan açacaktır" dedi.

"ETİK OLAN GEREKEN ADIMI ATMAKTIR"

İstifa gündemiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "AK Parti değişimi esas alan bir partidir. Kabinede değişim oldu, MYK'da değişim oldu, yerel yönetimlerde değişimler yaşanıyor. Bu dinamiğin esası da halkımızın değerlendirmesidir. Biz halkın talimatı ile siyaset yapan bir partiyiz. Burada halkın ne istediğini görerek hareket ediyoruz. Halktan helallik isteyip hakkını da helal edip mevcut pozisyonlarına göre adım atmaları beklenir. Ortaya çıkan tablodan sonra doğru olan bunu ortaya koymaktır. Artık bu saatten sonra etik olan bu çerçevede bir adım atmaktır. Görevlerinden ayrılmaları 2019'a giden süreçte partimizinn güçlenerek bu yolda yürümesine büyük bir destek olacağı gibi kendilerine de imkan açacaktır. Bir aksama var, siz bu sıkıntı olduğu zaman müdahale etmeyecek misiniz? Bu bir nevi maçta aksıyan yerde teknik direktörün değişiklik yapması gibidir. Böyle bir değişikliği yapma ihtiyacı duyuyorsa teknik direktör, yapacak." diye konuştu.

ERDOĞAN: İSTİFA ETMEYEN İÇİN SONUCU AĞIR OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya dönüşünde gazetecilerin "İstifasını istediğiniz başkanlar istifa etmezse ne olur" sorusuna "Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur" yanıtını vermişti.

Kaynak: haberinburada