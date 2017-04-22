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bozdağ'dan chp'nin aym ve danıştay başvurusuna cevap

BOZDAĞ'DAN CHP'NİN AYM VE DANIŞTAY BAŞVURUSUNA CEVAP

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referandum sonuçlarını iptal için AYM ve Danıştay'a başvurmasını değerlendirdi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:25
Puan Ver : Bozdağ'dan Chp'nin Aym Ve Danıştay Başvurusuna Cevap(6/10)8



CHP'nin referandum sonuçlarına itiraza ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bozamaz." dedi.


 


 


kaynak:sabah








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