BOZDAĞ'DAN CHP'NİN AYM VE DANIŞTAY BAŞVURUSUNA CEVAP
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin referandum sonuçlarını iptal için AYM ve Danıştay'a başvurmasını değerlendirdi.
CHP'nin referandum sonuçlarına itiraza ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK'nın vermiş olduğu kararı Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bozamaz." dedi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar