

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'ün nerde olabileceğine dair görüş belirtti. Bununla ilgili 2 ihtimal olduğunu söyleyen Bozdağ, "Öksüz ya infaz edildi ya da saklanıyor." dedi. Bozdağ, Kılıçdaroğlu'ndan Adil Öksüz ile ilgili Amerika'dan gelen maili kimin gönderdiğini açıklamasını da istedi.







kaynak:kanalb