BOZDAĞ: YA İNFAZ EDİLDİ, YA SAKLANIYOR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'ün nerde olabileceğine dair görüş belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'ün nerde olabileceğine dair görüş belirtti. Bununla ilgili 2 ihtimal olduğunu söyleyen Bozdağ, "Öksüz ya infaz edildi ya da saklanıyor." dedi. Bozdağ, Kılıçdaroğlu'ndan Adil Öksüz ile ilgili Amerika'dan gelen maili kimin gönderdiğini açıklamasını da istedi.
kaynak:kanalb
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