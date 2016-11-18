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bozdağ: tecavüzcülere en ağır cezaları biz getirdik

BOZDAĞ: TECAVÜZCÜLERE EN AĞIR CEZALARI BİZ GETİRDİK

Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda gerginliklere yol açtı.

Tarih : 18 Kasım 2016, 11:57
Puan Ver : Bozdağ: Tecavüzcülere En Ağır Cezaları Biz Getirdik(6/10)6


Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda gerginliklere yol açtı. Önerge 'tecavüzcüye istismarda bulunduğu kişi ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı veriliyor' tartışmalarına neden oldu. Sosyal medyada da gündem olan önerge ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, 'tecavüzcüler istifade edecek' diyenlerin konuyu çarpıttığını söyleyerek, "İçeride yaklaşık 3 bin civarında bu durumda olan vatandaşımız var. Geçici bir düzenlemedir, geriye dönük 1 defa uygulanacaktır" diye konuştu.



Bakan Bozdağ, şunları söyledi:



Biz AK Parti hükümetleri olarak cinsel istismar suçunun cezasını 8 yıl olarak belirledik. 2014'te de bunu 16 yıla çıkardık. Yeni kanuna geçişte bir farkındalık kolay kolay oluşmadı. Topluma tam anlatamadık ve erken yaşta evlilikler olmaya maalesef devam etti. Aileler evlilikleri gerçekleştiriyorlar ama yaş tutmadığı için resmi nikah kıyamıyorlar.



Doğum olunca da doktorlar savcılıklara bildiriyor ve gayri resmi olarak evlenmiş olanlardan koca hapse gidiyor, kadın da kucağında çocuğuyla ortada kalıyor. Bu durumda olan çok sayıda aile var. 2007te yürürlüğe giren ceza kanununun uygulamasında yaşanan sorun nedeniyle 16 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar tecavüzcü değil, cinsel istismar suçunu işlemiş değil. Mahkemeler rızanın varlığına bakmıyor sadece yaşı küçük ise doğrudan 16 yıl ceza veriyor. Bu uygulamadan kaynaklanan ortaya çıkmış mağdur edilmiş kadınlarımız var. İçeride yaklaşık 3 bin civarında bu durumda olan vatandaşımız var. Geçici bir düzenlemedir, geriye dönük 1 defa uygulanacaktır.



 



kaynak:hürriyet








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