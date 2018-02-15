BOZDAĞ: PKK/PYD KONUSUNDA İKNAYA İHTİYACIMIZ YOK
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Türkiye ziyaretinde gündeme getireceği PKK/PYD ile ilgili olarak "Bizi ikna etmekten vazgeçsinler, gerçek ortada, güneş güneştir" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyareti sırasında PYD/ PKK ile ilgili gündeme gelecek konularla ilgili olarak Bizi ikna etmekten, olan bir gerçeği başka tür gibi görmemizi istemekten vazgeçmeleri lazım. Bizim bu noktada iknaya ihtiyacımız yok." diye konuştu.
'GÜNEŞE BAŞKA İSİM VERMENİN FAYDASI YOK'
Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çünkü artık gerçek ortada. Güneşe başka bir isim vermenin kimseye bir faydası yok. Güneş, güneştir. Bu kadar ayan beyan ortada olan bir konudur."
Kaynak: haberinburada
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