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BOZDAĞ NATO'YA 'CİNSEL İSTİSMAR' DÜZENLEMESİNİ ANLATTI


BOZDAĞ NATO'YA 'CİNSEL İSTİSMAR' DÜZENLEMESİNİ ANLATTI
Tarih : 19 Kasım 2016, 12:59
Puan Ver : Bozdağ Nato'ya 'cinsel İstismar' Düzenlemesini Anlattı(9/10)9


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in iadesi konusunda ABD tarafından herhangi bir adım atılmamasına tepki göstererek, "ABD ve ABD halkı için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa, Türkiye ve Türk halkı için de terörist Gülen aynı anlamı ifade etmektedir. Şu anda Türkiye'de veya başka yerlerde terör faaliyetlerini yönetmeye devam ediyor" dedi.



NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Bekir Bozdağ terörün artık tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini vurgulayarak, "Terörle etkin mücadeleyi devletlerin tek başına başarması mümkün gözükmemekte. Türkiye'nin terörle mücadeleden edindiği tecrübeye göre, terörle mücadelede başarılı olabilmek için uluslararası toplumun samimi işbirliği şarttır. Eğer herhangi bir terör örgütü ile mücadele yapılırken, terörle mücadele konusunda uluslararası işbirliği sağlanamıyorsa, orada netice alma mümkün gözükmemekte. Terörün haklı gerekçesi yoktur, olamaz. Terörün gerekçesi veya hedefleri ne olursa olsun bütün insanlığın ortak düşmanı olarak kabul edilmesi gerektiği tartışmasızdır" diye konuştu.



"ÖRGÜTLERİ YOK EDEBİLİRİZ"



Türkiye'nin PKK, DEAŞ, FÖTÖ, PYD-YPG, DHKP-gibi 10 civarında terör örgütü ile dünyada eş zamanlı mücadele eden tek ülke olduğunu belirten Bozdağ, "Türkiye, terörden en fazla zarar gören ülkelerin başında yer almaktadır. Biz Türkiye olarak NATO'nun ve dünyanın NATO dışındaki bütün ülkelerinin terör karşısında işbirliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliğini başarabilirsek DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri yok etmeyi başarabiliriz. Eğer bugün terör örgütleri canımız yakmaya devam ediyorsa, uluslararası işbirliğinin tam anlamda hayata geçirilememiş olmasının bunda büyük bir katkısı vardır" şeklinde konuştu.



 



kaynak:habertürk








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