BOZDAĞ: FETÖ YENİDEN KARA PROPAGANDAYA BAŞLADI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "FETÖ yeniden kara propagandaya başladı. 14 Ağustos'ta yeni bir teşebbüs olacak dediler, oldu mu?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "FETÖ yeniden kara propagandaya başladı. 14 Ağustos'ta yeni bir teşebbüs olacak dediler, oldu mu? Daha neler söylediler... Fetullah Gülen yalancıların şahıdır, müfterilerin şahıdır. Onunla birlikte hareket edenler de öyle. Öyle bir yapı var ki 15 yalan söyleseler, 15'ine de inanmaya hazır bir yapı var. Askerler çözülmesin, gerçeği söylemesin diye söylüyorlar" dedi.
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