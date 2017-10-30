Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifasını değerlendirdi.

"PARTİDEN İSTİFA ETMESİ KENDİ TAKDİRİ"

Bozdağ, "Öncelikle sayın Uğur'un istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Değerli bir arkadaşımızdır. Belediye başkanlığından istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Değişim esasında halkımızın bizden talebi ve beklentisidir. Giden başkanlar da yerlerine gelecek başkanlar da bizim başkanlarımızdır. Yol arkadaşlığımız devam edecektir. Sayın edip Uğur'un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir karardır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok." dedi.

"TEHDİT VARSA YARGIYA GİTSİN"

Uğur'un tehdit edildiğine yönelik iddiasına da cevap veren Bozdağ "AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey, tabii Sayın Edip Uğur bununla ilgili yasal yollar açıktır, ona ilişkin adımlarını elbette atıp atmamı konusunu da kendisi değerlendirir." dedi.

Kaynak: haberinburada