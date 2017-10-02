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BOZDAĞ: ATAŞEHİR'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRAN KİŞİYE İNSAN DEMEYE UTANIYORUM!


Bozdağ: Ataşehir'de Başörtülü Kadına Saldıran Kişiye İnsan Demeye Utanıyorum!
Tarih : 02 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Bozdağ: Ataşehir'de Başörtülü Kadına Saldıran Kişiye İnsan Demeye Utanıyorum!(9/10)5

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürüyen başörtülü bir kadına saldırı Bakanlar Kurulu'nun ardından Hükümet Sözcüsü Bozdağ'a soruldu.

"SALDIRGANA İNSAN DEMEYE UTANIYORUM"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu saldırıyı gerçekleştiren kişiye 'insan' demeye bir insan olarak utanıyorum. Çünkü insanlıktan azıcık nasibini alan birisinin böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Belli ki bu saldırgan insanlıktan nasibini almamış, alamamış" diye konuştu.

"HAYAT TARZINA MÜDAHALE SUÇTUR"

Bozdağ, herkesin hayat tarzının Anayasa güvencesi altında olduğuna ve hayat tarzına müdahalenin cezası olduğuna dikkat çekerek ister başörtülü olsun, ister şortlu olsun yaşam tarzına müdahalenin suç olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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