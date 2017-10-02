İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürüyen başörtülü bir kadına saldırı Bakanlar Kurulu'nun ardından Hükümet Sözcüsü Bozdağ'a soruldu.

"SALDIRGANA İNSAN DEMEYE UTANIYORUM"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu saldırıyı gerçekleştiren kişiye 'insan' demeye bir insan olarak utanıyorum. Çünkü insanlıktan azıcık nasibini alan birisinin böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Belli ki bu saldırgan insanlıktan nasibini almamış, alamamış" diye konuştu.

"HAYAT TARZINA MÜDAHALE SUÇTUR"

Bozdağ, herkesin hayat tarzının Anayasa güvencesi altında olduğuna ve hayat tarzına müdahalenin cezası olduğuna dikkat çekerek ister başörtülü olsun, ister şortlu olsun yaşam tarzına müdahalenin suç olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada