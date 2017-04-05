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bozdağ açıklamazsa töhmet altında kalır, bu bir skandal

BOZDAĞ AÇIKLAMAZSA TÖHMET ALTINDA KALIR, BU BİR SKANDAL

CHP'li Tezcan, 'Kılıçdaroğlu'nun maillerinin izlendiği' şüphesiyle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrıda bulunarak "Açıklamazsa töhmet altında kalır" dedi

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:56
Puan Ver : Bozdağ Açıklamazsa Töhmet Altında Kalır, Bu Bir Skandal(5/10)2


CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasının engellendiğini ileri süren Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun maillerinin izlendiği iddiası ile ilgili olarak "Adalet Bakanı töhmet altındadır. Açıklamıyorsa demek ki herkesin maillerini izliyor. Bu bir skandaldır" dedi. Tezcan, referandum anketlerinde 'Hayır'ın yüzde 53-60 arasında göründüğünü söyledi. Tezcan'ın açıklamaları:



'KONTROLLÜ DARBE' İDDİALARI



Daha önce de söylemişti. Bütün veriler bu darbe ile ilgili ciddi şüphe uyandırıyor ve bunun üzerine samimiyetle gidilmediğini gösteriyor. Belgeler varsa zaten Sayın Genel Başkan açıklar. Darbenin siyasi ayağına dönük ciddi bir bariyer var. Komisyonun çalışmaları erken bitirildi. Zekai Aksakallı'nın ifadeleri var. 'Kışlalardan çıkılmaması' emrinin uygulanmadığını söyledi. Adil Öksüz meselesi... Özel olarak kaçışının sağlandığı kuşkuları ortada. Siyaseten uzandığı noktalara gitmemek için özel bir çaba harcanıyor. En alt düzeyde memurlar ihraç edilirken bunu kontrol eden, devlete yerleştirenlere yönelik bir operasyon yok. Darbenin siyasi ayağının olmadığı nasıl söylenir? Sistemi kuran kimdi, bunu yaptıran kimdi? Bunları devlete bir tapu memuru mu yerleştirdi. Mehmet Dişli'nin TSK'da önünün açılması için yasal değişiklikleri kim yaptı? OHAL yetkileri darbenin siyasi ayağını önlemek için kullanıldı. Sayın Genel Başkan daha önce de buna dikkat çekti. Anamuhalefet lideri buna dikkat çekmeyecek de kim dikkat çekecek?



 



kaynak:habertürk








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