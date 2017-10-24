Kış uykusu Sarıkamış ormanlarına göç eden bir boz ayı, yolunun üstündeki kız yurdunun kapısına dayandı. Öğrenciler tarafından beslenen şaşkın ayı, karnını doyurup yoluna devam etti.

Kış uykusuna yatmak üzere Ardahan'dan Sarıkamış ormanlarına göç eden bir boz ayı, Ardahan Üniversitesi'nin Yenisey Kampusu içerisindeki kız öğrenci yurdunun kapısına kadar gelerek, yiyecek aradı. Boz ayı, yurtta kalan öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KARNINI DOYURUP UZAKLAŞTI

Boz ayıyı görüntüleyen bir kız öğrenci, yurda yaklaşan ayıya önce sevgi sözcükleri söyledi, ayı camın hemen önüne geldiğinde ise korkup, odasına çekildi. Kampus içerisinde bir süre yiyecek arayan boz ayı, daha sonra oradan uzaklaştı.

KIŞ UYKUSU İÇİN GÖÇ EDİYORLAR

Ardahan, Göle ve Şavşat ormanlarında yaşayan çok sayıda boz ayının, kış uykusuna yatmak üzere Çamlıçatak ormanlarından geçerek Sarıkamış'a göç ettikleri ifade edildi.

İşte yurt önündeki o görüntüler;

Kaynak: haberinburada