Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

boyun fıtığı olmamak için önleminizi alın!

BOYUN FITIĞI OLMAMAK İÇİN ÖNLEMİNİZİ ALIN!

Günlük yaşamda çok sık karşılaşılan sorunlardan biri olan boyun ağrılarının boyun fıtığının habercisi olabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şeref Öztürk, bu noktada akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları kullanırken duruşa çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:32
Puan Ver : Boyun Fıtığı Olmamak İçin Önleminizi Alın!(5/10)6


Günlük yaşamda çok sık karşılaşılan sorunlardan biri olan boyun ağrılarının boyun fıtığının habercisi olabileceğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şeref Öztürk, bu noktada akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları kullanırken duruşa çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



İnsanların yaklaşık yüzde 10'unun hayatları boyunca belirli dönemlerde boyun ağısı çektiğini ancak ensede ortaya çıkan her ağrının boyun fıtığı olmadığını belirten Öztürk, "Asıl önemli olan, ağrının kaynağını doğru tespit etmek ve zamanında tedavi etmek" dedi.



Boyun fıtığının oluşumu konusunda bilgi veren Öztürk, "Boynumuzda 7 adet omurga kemiği var. Omurga kemiklerinin arasında disk dediğimiz kıkırdak yapılar bulunuyor. Disklerin iç kısımlarında yumuşak doku yer alıyor. Bu yumuşak dokunun daha sert olan kısmı aşarak taşması sonucunda boyun fıtığı oluşuyor. Dışarı taşan fıtıklaşma buradaki sinirleri sıkıştırıyor ve boyun fıtığının şikayetlerini meydana getiriyor" diye konuştu.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Boyun  Fıtığı  Olmamak  İçin  Önleminizi  Alın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER