

Uzun süren ses kısıklığı, boyun bölgesinde şişlik, ağız içinde yaralar ve nefes alma güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkan baş boyun kanserleri, bazı enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabiliyor. Belirtiler hastayı çok rahatsız etmediği ve farklı hastalıklarla karışabildiği için tanı koymakta geç kalınabiliyor. Özellikle sigara ve alkol kullanan kişilerin rutin kontrollerini ihmal etmemesi erken tanı açısından önem taşıyor.







YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİYLE ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR







Dünyada yılda ortalama 500 bin yeni baş boyun kanseri vakası görülmektedir. Baş boyun kanserleri tüm kanserlerin yüzde 5-10'unu oluşturmaktadır. 50 yaşın üzerinde daha sıktır ve erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla görülmektedir. Baş boyun kanserleri bölge itibarıyla solunum, konuşma, yutma ve işitme gibi çok önemli fonksiyonları etkilediğinden, tedavi edilmediği takdirde ciddi sıkıntılara yol açabilir.







Dudaklar, dil, tükürük bezleri, yanaklar, ağız tabanı, diş eti, damak, bademcikler, geniz boşluğu, yutak, gırtlak, boyundaki lenf bezleri, burun boşlukları, sinüsler, kulaklar, boyun ve yüz cildi gibi geniş bir etkilenme bölgesi olan baş boyun kanserlerinin gelişmesi basit bazı yaşam biçimi değişiklikleri ile önlenebilmektedir.