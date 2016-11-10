

Boyun ağrısı, bilgisayar başında çalışan insanların neredeyse hemen hepsinde bulunan sancılı bir hastalık halidir. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde ellisi, bu hastalık yüzünden hastaneye gidiyor. Günlük basit önlemler sayesinde boyun ağrısından kurtulmak mümkün. İşte bu ağrıdan kurtulmanın yolu...



Yüzüstü yatmaktan kaçının



Yüzüstü yatmak boynunuza fazladan yük bindirmektedir. Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçin.



Dişlerinizi sıkmayın



Dişlerinizi sıkmamaya gayret edin. Bu hareket boyun kaslarınızı gerebilir.



Faal olun



Olabildiğince faal olun. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden ağrıları geliştirme olasılığı çok daha azdır.



Zihninizi rahatlatın



Zihinsel stres oranını düşürmeye çalışın. Boyun bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına neden olabilir. Dahası, olumlu bir yaklaşım takınmak boyun ağrınızla ilgili endişe etmenize veya sinirlerinizi bozmanıza engel olacaktır.



Araçlardaki kafa desteğine dikkat!



Aracınızdaki kafa desteğini ayarlayın. Doğru ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi destekleyecektir.



Kulaklık ve mikrofon kullanınn



Telefonda konuşurken ahizeyi kafanız ve omzunuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. Telefonda çok konuşuyorsanız kafanıza yerleştireceğiniz bir kulaklık-mikrofon tertibatı edinin.



Masanız, koltuğunuz ve bilgisayarınız göz hizanızda olsun



Ekran göz hizasına gelecek şekilde çalışma masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı ayarlayın.



Egzersiz şart



Masabaşı işiniz varsa sık sık gerinin. Omuzlarınızı yukarı doğru kulak hizasına kadar yükselttikten sonra düşürebildiğiniz kadar düşürün. Bunu beş defa tekrar edin. Kürek kemiklerinizi birleştirin ve beş saniye süreyle öyle durduktan sonra gevşeyin. Yan boyun kaslarınızı esnetmek için oturur pozisyonda sol elinizle koltuğunuzun oturağına tutunarak gövde ve boynunuzu zıt tarafa doğru eğin. Ardından bu hareketi sağ elinizle tekrar edin.







kaynak:sonhaber



