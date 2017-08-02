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Boynuz kulağı geçti! 12 yaşındaki dövmeci, ustasından çok talep alıyor

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ! 12 YAŞINDAKİ DÖVMECİ, USTASINDAN ÇOK TALEP ALIYOR

ABD'de,12 yaşındaki Ezrah Dormon, çizim becerisini geliştirerek Panama'da bir dövme salonunda çalışmaya başladı ve kısa sürede yeteneğiyle herkesin hayranlığını kazandı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor(10/10)6

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Ezrah Dormon adlı yetenekli çocuk, becerilerine güvenerek ve kendini geliştirerek bugüne kadar 20 dövme modeli tasarladı. Kendi bedenine dövme yaptıracak yaşa gelmeden, dövme yapmayı öğrendi. Genç çırak, annesinin eline yaptığı ilk dövmeyle yeteneğini keşfetti ve öğrenme aşamasında greyfurtlar üzerinde dövme tabancasıyla çizim yaparak işe başladı.

DÖVME TABANCASINI DAHA İYİ KULLANABİLMEK İÇİN GREYFURTLAR ÜZERİNDE DENEME YAPIYOR

Annesi, yeteneğini denemek adına 11 yaşındaki oğluna bir kırmızı çiçek vererek eline bu çiçeğin dövmesini yapmasını istedi. O günden sonra becerilerini keşfeden Ezrah, dövme salonunda çalışmaya başladı. Dövme ustası Ali Garcia, Ezrah'a çizgilerin bir kısmını doldurarak dövmeyi tamamlamasını önerdi. Kusursuz bir biçimde dövmeyi sonlandıran Ezrah, yeteneğini geliştirmeye başladı ve onu teşvik edenlere minnettarlığını belirtti. Çiçek, köpekbalığı, yılan, panter gibi çok sayıda figürü kolayca çizebilen Ezrah, dövme tabancasına hakim olabilmek için bir süre yeteneklerini greyfurtlar üzerinde sergiledi. Şimdi, ülkenin pek çok yerinden ona özel müşteri geliyor.

SALONA GELEN MÜŞTERİLER ONU TERCİH EDİYOR

Matematik öğretmeni dahil pek çok müşteri Ezrah'ı teşvik etmek amaçlı bedenine dövme yapmasına izin verdi. Sonuçlardan çok memnun kalan müşteriler, onun işini son derece profesyonel yaptığını düşünüyor. Genç yetenek, onu destekleyen herkese teşekkürlerini bildiriyor. Alçak gönüllülüğüyle de dikkat çeken Ezrah, "Dövme yaptırmaya gelenler hala öğrenme sürecinde olduğumu ve sadece çırak olduğumu bilmeli" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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