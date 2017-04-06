Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

boyner, morhipo'nun yüzde 60'ını satmak için kolları sıvadı

BOYNER, MORHİPO'NUN YÜZDE 60'INI SATMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Türkiye'de birleşme ve satın alma işlemlerinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde e-ticarette satış fırsatları kollanırken; Boyner Holding, çatısı altındaki online perakende alışveriş platformu Morhipo.com'nun yüzde 40 ile 60'ı arasında payını stratejik bir ortağa satmak için Ünlü&Co'yu yetkilendirdi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:33
Puan Ver : Boyner, Morhipo'nun Yüzde 60'ını Satmak İçin Kolları Sıvadı(5/10)7


Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, aralarında büyük Ortadoğulu bir perakende grubunun da yer aldığı dört farklı grup satışla ilgileniyor.



Boyner Holding'in 2011 yılında çatısı altında kurulan Morhipo.com'un yıllık cirosu yaklaşık 350-400 milyon TL aralığında bulunuyor.



Konuya yakın bir kaynak Morhipo.com'nun ciro çarpan değerinin 1-1.5 aralığında olabileceğini belirterek, "Şirketin stratejik bir hissesinin satışı söz konusu olacak. Yüzde 40-60 arasında stratejik bir ortaklık düşünülüyor" dedi.



Konuya yakın başka bir kaynak da satışta Morhipo.com'un stratejik bir hissesinin satılacağını belirterek, ilgililer arasında özel girişim sermayelerinin de olduğunu ifade etti.



Konuyla ilgili olarak Boyner Holding ve ve Ünlü&Co'dan bir açıklama yapılmadı.



 



kaynak:hürriyet






Etiketler: Boyner  Morhipo  Nun  Yüzde  60  Inı  Satmak  İçin  Kolları  Sıvadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER