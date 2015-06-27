BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! VİNÇ GETİRİP ÇALMIŞLAR
Çinli maden firmasının 6 tonluk 2 adet iş makinası dağa vinç çıkarılarak çalındı, firma yatırımdan vazgeçme kararı aldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtirken, Çinli maden firmasının 6 tonluk 2 adet iş makinası dağa vinç çıkarılarak çalındı, firma yatırımdan vazgeçme kararı aldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sandıklı İlçesi Akin Köyü Kumalar dağı mevkiinde faaliyet gösteren Çinli maden firmasının 6 tonluk iki adet iş makinası dağa vinç çıkarılarak çalındı.
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