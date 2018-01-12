BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! 50 YAŞINDA SÖZLEŞME YENİLEDİ
Gelecek ay 51 yaşına girecek Kazuyoşi Miura, ikinci lig kulüplerinden Yokohama FC ile yeni bir sözleşme imzaladı.
Gelecek ay 51 yaşına girecek Japon golcü Kazuyoşi Miura, ikinci lig kulüplerinden Yokohama FC ile sözleşme yeniledi.
KARİYERİNE 1986 YILINDA BAŞLADI
Bu sözleşmeyle Miura, Brezilya'nın Santos takımında 1986'da başlayan kariyerindeki 33'üncü sezonuna girerek kendi rekorunu geliştirecek.
Japon Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Miura "Hep kalbimi koyarak oynayacağım ve bir oyuncu olarak gelişmeye devam edeceğimi umuyorum" dedi.AVRUPA'DA DA FORMA GİYDİ
Daha önce İtalyan Genoa ve Hırvat Dinamo Zagreb formaları da giyen Miura 2005'ten bu yana Yokohama FC'de oynuyor.
89 kez milli takım forması da giyen Miura, Japonya'nın birinci ligi olan J-League'de attığı 136 golle, bu ligde en çok gol atan altıncı oyuncu unvanına da sahip.
Kaynak: haberinburada
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