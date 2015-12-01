O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'böylesi ancak türkiye'de olur' dedirten olay!

'BÖYLESİ ANCAK TÜRKİYE'DE OLUR' DEDİRTEN OLAY!

Türk Hava Yolları'nın (THY) Cezayir'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen uçağının yolcularının bir bölümünün bindirildiği otobüs dış hatlar terminali yerine yanlışlıkla iç hatlar terminaline gelince, bazı yolcular pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yaptı.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:13
Puan Ver : 'böylesi Ancak Türkiye'de Olur' Dedirten Olay!(6/10)8



Atatürk Havalimanı'na inen TK-652 sefer sayılı uçağı 21.20'de açık park pozisyonuna yanaştı. Uçakta bulunan 113 yolcu otobüslerle dış hatlar terminaline getirilirken, otobüslerden birinin şoförü yanlışlıkla yolcuları iç hatlar terminaline bıraktı. Yanlışlığın fark edilmesinin ardından bazı yolcular iç hatlar salonundan çıkmadan tespit edilip dış hatlara götürülürken bazı yolcular ise Türkiye'ye giriş yaptı.



Atatürk Havalimanı polisi pasaport kontrolünden geçiş yapmadan Türkiye'ye giriş yapan yolcuları tespit etmek için çalışma başlatırken olayla ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi. Kaç yolcunun bu şekilde giriş yaptığı polisin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.









Etiketler:   Böylesi  Ancak  Türkiye  De  Olur    Dedirten  Olay    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER