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böyle seçim konuşması görülmedi!

BÖYLE SEÇİM KONUŞMASI GÖRÜLMEDİ!

Bursa bağımsız milletvekili adayı Ali Osman Demirtaş, bir çay bahçesindeki büfenin penceresinden seçim konuşması yaptı.

Tarih : 09 Ekim 2015, 09:17
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Demirtaş, Eski İnegöl Devlet Hastanesi meydanındaki çay bahçesine ses  sistemi kurdu. Çevreye Büfenin pencereden konuşarak İnegöllülerden destek isteyen Demirtaş,  şöyle şunları söyledi:

 

 " Bağımsız milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Ne yaparız size.  Yapılacak şeyi söylemek lazım. Bizim paraya maaşa ihtiyacımız yok elhamdülillah.  Bize verilecek 15 bin lirayla 15 tane ilçeden birer büro tutup, bu bürolara  asgari ücretle birer kişi koyup ve İnegöl'deki veya başka şehirdeki olan  arkadaşlarım dert ve temennilerini, yapamadıkları işlerini bildirecekler. Biz de  bunları toplayacağız. 15 günde bir bakacağız. Gideceğiz Ankara'ya meclise gündem  dışı söz alarak, 'Ey arkadaşlar hani siz dürüsttünüz, yani siz Müslüman'dınız,  hani siz etiktiniz? İnegöl'deki Hasan bilmem kim oğlu böyle bir haksızlığa  uğramış. Bu yakışıyor mu? 550 kişinin içerisinde hiç insaflı insanınız yok mu?'  dediğimiz zaman da herhalde 550 kişi arasında 10 kişi çıkacaktır, yardımcı  olacak. Bu iş olur arkadaşlar.'

 

   Demirtaş'ın konuşma yaptığı alanda hiç kimsenin olmaması, çevrede  sadece sivil polis bulunması dikkat çekti.








Etiketler: Böyle  Seçim  Konuşması  Görülmedi    haber

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