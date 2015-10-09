BÖYLE SEÇİM KONUŞMASI GÖRÜLMEDİ!
Bursa bağımsız milletvekili adayı Ali Osman Demirtaş, bir çay bahçesindeki büfenin penceresinden seçim konuşması yaptı.
Demirtaş, Eski İnegöl Devlet Hastanesi meydanındaki çay bahçesine ses sistemi kurdu. Çevreye Büfenin pencereden konuşarak İnegöllülerden destek isteyen Demirtaş, şöyle şunları söyledi:
" Bağımsız milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Ne yaparız size. Yapılacak şeyi söylemek lazım. Bizim paraya maaşa ihtiyacımız yok elhamdülillah. Bize verilecek 15 bin lirayla 15 tane ilçeden birer büro tutup, bu bürolara asgari ücretle birer kişi koyup ve İnegöl'deki veya başka şehirdeki olan arkadaşlarım dert ve temennilerini, yapamadıkları işlerini bildirecekler. Biz de bunları toplayacağız. 15 günde bir bakacağız. Gideceğiz Ankara'ya meclise gündem dışı söz alarak, 'Ey arkadaşlar hani siz dürüsttünüz, yani siz Müslüman'dınız, hani siz etiktiniz? İnegöl'deki Hasan bilmem kim oğlu böyle bir haksızlığa uğramış. Bu yakışıyor mu? 550 kişinin içerisinde hiç insaflı insanınız yok mu?' dediğimiz zaman da herhalde 550 kişi arasında 10 kişi çıkacaktır, yardımcı olacak. Bu iş olur arkadaşlar.'
Demirtaş'ın konuşma yaptığı alanda hiç kimsenin olmaması, çevrede sadece sivil polis bulunması dikkat çekti.
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