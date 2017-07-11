Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Çalıştığı Geri Dönüşüm Bandında 12 Bin Dolar Buldu! Sahibine Teslim Etti
Borsa İstanbul 101 Bin 617 Puanı Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti
Fikret Hakan'ın Gençlere Verdiği Naif Tavsiye Herkeste Acı Bir Gülümseme Bıraktı
Sokak Ortasında Hayat Kurtaran Aile Hekimi Ödül Aldı
Helin Avşar, "Sıcak" Notuyla Paylaştığı Fotoğrafla Yürek Hoplattı
Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
Fetö'nün 'ümitçi Timi'ne Baskın: 13 Gözaltı Kararı
25 Yaşında, 38 Ameliyat Geçirdi, Son Bir İsteği Var
Aykut Kocaman, Stoch'un Performansını Beğenerek Takımda Tutmaya Karar Verdi
Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
"Ben Polisim Kavga Etmeyin" Dedi, Darp Edildi
Baykal'ın Oğluna Kafa Atan Güvenlikçinin İşine Son Verildi
'afrodit' Yaşını Ortaya Çıkaran İsmi Mahkemeye Veriyor
Bütün Mahalle Ayaklandı! Ödev Projesini Bomba Sandılar
Boşnak Golcü Dzeko: Srebrenitsa'yı Asla Unutmayın
Fitch Ratings, Enerjisa'nın Notunu Aa Olarak Açıkladı

Böyle sapkınlık görülmedi! Çağırdığı 112 ekibine tekme tokat girdi

BÖYLE SAPKINLIK GÖRÜLMEDİ! ÇAĞIRDIĞI 112 EKİBİNE TEKME TOKAT GİRDİ

Sinop'ta misafir kaldığı köye çağırdığı 112 ekibine hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulunan vatandaş, görevlilerin iş göremez raporu almasına neden oldu.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:03
Puan Ver : Böyle Sapkınlık Görülmedi! Çağırdığı 112 Ekibine Tekme Tokat Girdi(6/10)2

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 9 Temmuz 2017 Pazar saat 13.30 sıralarında Boyabat Alibeyli köyünde çok ilginç bir olay yaşandı. Köyde misafir olarak kalan ve birkaç gündür 112 Acil Sağlık ekiplerini gereksiz yere meşgul ettiği ileri sürülen Süleyman Y., (31) olayın yaşandığı gün köye gelen sağlık görevlilerine saldırdı.

EVE GİREN GÖREVLİLERE TEKME TOKAT SALDIRDI

Köye gelerek verilen adresteki eve giren sağlık görevlilerine aniden tekme ve yumrukla fiziksel ve sözlü olarak saldıran Vezirköprü doğumlu Süleyman Y., olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖREVLİLER İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Çeşitli yerlerinden darbe alan 112 Acil Sağlık görevlileri Ufuk Turan 5 gün, Büşra Nur Demircan 3 gün, Beyza Sayılır ise 3 gün iş göremezlik raporu aldı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞ

Süleyman Y.'nin birkaç gün önce de acil serviste bir görevliye saldırdığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Böyle  Sapkınlık  Görülmedi  Çağırdığı  112  Ekibine  Tekme  Tokat  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER