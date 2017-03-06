Yeni yıldan itibaren oynadığı 9 maçın 6'sını kazanan Trabzon'un başarısında önemli pay sahibi olan Olcay Şahan, kolbastının kurbanı oldu.



Yeni yıldan itibaren oynadığı 9 maçın 6'sını kazanan Trabzon'un başarısında önemli pay sahibi olan Olcay Şahan, kolbasının kurbanı oldu.



1-0 kazanılan Kardemir Karabük karşılaşmasında oynadığı şık futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Olcay Şahan, mücadelenin oynanadığı esnada sol ayak bileğinden sakatlanmasına rağmen, tedavi istememiş ve oyuna devam etmişti.



Ancak, karşılaşma sonrası Şahan tedavi yerine hareketli kolbastı müziğine dayanamadığı gibi bir de takım arkadaşlarının da ısrarıyla kolbastı oynamayı tercih edince sol ayak bileğinin iyice şiştiği ve morardığı bildirildi.







kaynak:habertürk