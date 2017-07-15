

İngiltere'de yaşayan hamile bir kadın, kocasının çıplak kadın fotoğraflarına baktığı siteye, kendi üstsüz fotoğraflarını yükleyerek kocasından intikam aldı.



HAMİLEYKEN KOCASI SIK SIK ÇIPLAK KADIN SİTELERİNE GİRİYORDU



40 yaşındaki kadın, 45 yaşındaki kocasının hamile olduğu sırada kocasının sık sık cinsel içerikli sitelere girip, çıplak kadın fotoğraflarına baktığını ortaya çıkardı.



KENDİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI AYNI SİTEYE YÜKLEDİ



İntikam almak kendi çıplak resimlerini aynı siteye yüklediğini anlatan kadın, fotoğrafları gören kocasının çok sinirlenip kendisine hakaret ettiğini söyledi.



KOCADAN CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE GİRENLERE SERT TEPKİ



Kadın kocasının kendisine sürekli bu sitelere girmediğini ve sert bir şekilde siteye girenleri eleştirdiğini söyledi.



"KOCAMDAN İNTİKAM ALMAK İÇİN PAYLAŞTIM"



Kadın fotoğraflarını sitede "Kocamdan intikam almak için paylaştım" notuyla yayınladı. Bunun üzerine bazı kullanıclar kadına sert tepki gösterirken, bazı kullanıclar ise kadına destek oldu.



























Kaynak: haberinburada



