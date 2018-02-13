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böyle hataya can kurban! hesabına yanlışlıkla 2 trilyon euro yattı

BÖYLE HATAYA CAN KURBAN! HESABINA YANLIŞLIKLA 2 TRİLYON EURO YATTI

Belçikalı adam şüphelendiği 35 euroluk işlemin iadesi için bankaya başvurunca hesabına yanlışlıkla 2 trilyon euro fazladan yatırıldı. Bir süreliğine dünyanın en zengini olan adamın bu ünvanı çok kısa sürdü.

Tarih : 13 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Böyle Hataya Can Kurban! Hesabına Yanlışlıkla 2 Trilyon Euro Yattı(5/10)7


Belçikalı Luc Mahieux, 2 trilyon euroluk servetiyle dünyanın en zengin insanı ünvanına sahip oldu. Ancak bu zenginlik çok uzun sürmedi.



LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BANKAYA GİTMİŞTİ



Belçika'nın Ardenler bölgesindeki Dinant kasabasında normal bir hayat süren Mahieux, kredi kartının limitini değiştirmek için, hesabının bulunduğu bankaya başvurdu.



Mahieux, güvenli olmadığını düşündüğü internet üzerindeki bir alış veriş sitesi tarafından kesilen 35 euroluk otomatik ödemenin de durdurulması talimatı verdi. Banka, otomatik ödemeyi durdurdu. Hesaptan kesilen 35 euroyu da geri çekerek Belçikalı müşterinin hesabına yatırdı.



35 EURO YERİNE 2 TRİLYON 35 EURO



Ancak banka görevlisinin hatası nedeniyle, Luc Mahieux'un hesabına 35 euro yerine yanlışlıkla 2 trilyon 35 euro yatırıldı.



TÜM SORUNLARIMIN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM



Mahieuux, banka hesabındaki rakamı görünce ilk anda şaşkınlık geçirmiş. Het Nieuwsblad gazetesine göre, o anda ilk düşündüğü şey, "Bir anda tüm sorunlarımın çözüldüğünü düşündüm. Ne de olsa dünyanın en zengin insanıydım" olmuş.



Ancak, bunun bir dolandırıcılık olabileceği şüphesi nedeniyle Luc Mahieux'un "dünyanın en zengin kişisi" ünvanı kısa sürdü.



PARA İSTEYENLER OLDU



Mahieux, banka şubesini arayarak durumu bildirdi ve kredi kartını da bloke ettirdi. Başından geçen olayı sosyal medya hesabında paylaşan Belçikalıya çok sayıda arkadaşlık isteği gelmiş. Kendisinden maddi yardım isteyenler olmuş.



Artık sokakta birçok kişi tarafından tanındığını belirten Luc Mahieux, insanların kendisinden milyarder diye söz ettiğini söylüyor.





 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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