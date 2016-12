Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Bugüne kadarki 4 ödül töreninin hepsine bizzat katıldım çünkü patent konusu çok önem verdiğim bir konudur. Bizim kültürümüz marifetin mutlak suretle iltifat ile taçlandırılmasını uygun görür. Bu vesile ile hayatlarını bu güzel çalışmalara adayan mühendislerimizi girişimcilerimizi akademisyenlerimizi tasarımcılarımızı kısaca bu uğurda çaba gösteren tüm insanlarımızı yürekten selamlıyorum. Burada takltim edeceğimizi her bir ödülün arka planında takım ruhunun disiplinin motivasyonun olduğunu biliyorum bunun herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum.







Her bir ödülün arka planında ortak çalışma kültürünün, disiplinin ve motivasyonun olduğunu biliyorum. Bu başarının diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum. Türkiye sınai mülkiyette son 13 yılda sizlerin katkılarıyla büyük yol kat etti. Bazı verileri paylaşmak istiyorum. Geride bıraktığımız 2015'te Türkiye 5500'ü aşan başvuruyla yerli patent başvuru sayısını yüzde 13 oranında artırdı. 2016'nın ocak, şubat ve mart aylarında bu defa yüzde 23 oranında artış gösterdi. Uluslararası verilere bakınca 2014'te ülke olarak 853 uluslararası patent başvurusu yaptık. 2015'te bu sayı yüzde 18 artışla bin barajını aştı. Diğer ülkelerin yüzde 1, 2 oranındaki artışları, hatta küçük azalmaları bile yeterli gördüğü ortamda elde ettiğimiz bu başarı bizi umutlandırıyor ama asla tatmin etmiyor. Pek çok alanda olduğu gibi sınai mülkiyet alanında da küresel yarışa geç başladık. Bu yarışı pek çok dezavantajla sürdürüyoruz ama başaracağız. Son 3 yılda iyi bir atakla pek çok ülkeyi geride bıraktık. Bu dönemde patent başvuru sayımızın 12 katına çıkması aldığımız mesafenin büyüklüğünü gösteriyor. 2015'te 40 bini aşan tasarım başvurusuyla en fazla tasarım başvurusu yapılan ülkeler arasında Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı.



Geçen yıl 110 bin marka başvurusuyla aynı başarıyı sürdürdük. Bu veriler Türk insanının kendi markasını oluşturma başvurusunu ve girişimci ruhunu gösteriyor. Yeter ki önünü açalım. Sadece sınai mülkiyet verilerine bakarak dahi kabına sığmayan bir Türkiye'yi görebilirsiniz.







Eğer ülkemizin üzerinde bazı oyunlar oynanıyorsa bu oyunların arkasında bu sıçrama var. Her kim ki Gezi olaylarının, 17-25 Aralık darbe girişiminin, terör olaylarından, hatta bölgedeki gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünüyorsa onun idrakinden şüphe ederim. Ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacağız.



Küçük başarılarla yetinmemiz, rehavete kapılmamız asla söz konusu olamaz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden kendimizi gerçek başarıya ulaşmış saymayız. İhracatı 500 milyar dolara ulaştırmadan bize rahat yok. Kendi uçağını, otomobilini üretmeyen, kendi yazılımlarını ortaya koymayan bir Türkiye, yeni Türkiye olamaz. Bu konuda hepimize çok büyük görevler, sorumluluklar düşüyor. Ödül alan firma ve kurumlarımız olmak üzere herkese sesleniyorum. İlk çeyrek itibariyle çok olumlu sinyaller aldığımız 2016'da sınai mülkiyette çok daha büyük bir sıçramayı hep birlikte gerçekleştirelim. Sizlerin de müşahede edeceğiniz üzere destekler hayata geçiriliyor. Sınai mülkiyet sistemini bugünün değil, yarının Türkiye'sine göre hazırlıyor. Türk Patent Enstitüsü patent başvurularını inceleyemediği için yabancı ülkelerin kurumlarına göndermek zorunda kalıyordu. Nereden nereye geldik.