Geçtiğimiz günlerde playstation dükkanının soyulmasıyla evlilik hayalleri suya düşen Bestami Çevik, yakalan şüpheliyi görünce şaşırdı. Şüpheli Bestami Çevik'in, birlikte mangala gittiği yakın arkadaşı M.K. çıktı.

DÜKKANI BOŞ BIRAKTI

Eskişehir'de dershaneler sokağı olarak bilinen Şehit Zeynel Toköz sokakta hem evi hem ekmek teknesi olarak kullandığı playstation dükkanını işleten Bestami Çevik, geçtiğimiz hafta dükkanda kalmadığı tek gün de soyuldu.

ARKADAŞI TARAFINDAN SOYULDU

Soygun üzerine birçok hayali yerle bir olan işletmecinin önümüzdeki yaz evlenme planı da son buldu. Devamlı dükkanında kalan Bestami Çevik, sadece dükkanının soyulduğu gece arkadaşında kaldı. Olay günü dükkanın ışıklarını açık bırakarak, arkadaşlarına giden Bestami Çevik, sabah geldiğinde büyük şok yaşadı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrasında yakalanan şüpheliyi gören Çevik, şaşkınlık yaşadı. Hırsızlığın yaşandığı gece birlikte mangal yaptıktan sonra evde beraber kaldığı arkadaşı M.K.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini öğrenen Çevik, arkadaşının önce destek mesajları attığını yakalandıktan sonra ise tehdit içerikli küfürlü mesajlar gönderdiğini söyledi.

"BEN UYUDUKTAN SONRA ANAHTARI ALIP DÜKKANI SOYMUŞLAR"

Şüphelendiği şahıslardan olay sonrasında yanında olduğuna dair sosyal medyadan mesajlar alan Bestami Çevik bu süreci şöyle anlattı, "Pazar günü sabaha karşı saat 4.30 civarlarında dükkanıma girdiler soydular. Dükkana giren arkadaş benim de arkadaşımdı. Beni o gece mangala davet ettiler. Ben uyuduktan sonra montumun cebinden anahtarlarımı alıp dükkanı soymuşlar. Bu çocuklardan şüphelendiğim zaman bana bazı mesajlar attılar. 'Sen bizden mi şüpheleniyorsun, ayıp' gibisinden. Sonra sosyal medyada paylaşım yaptılar. 'Böyle adamı kim soyabilir?', 'Bu adam soyulur mu?' gibisinden. Bu mesajlarının akabinde kendilerinin olduğu ortaya çıktı zaten. Kendilerine o kadar iyiliğimin dokunduğunu bildikleri ve bunu da yazıya döktükleri halde bana bunu yaptılar. ve dalga geçer gibi bu mesajları yayınladılar. Yani şimdi suçlulukları ortaya çıktı."

"ONLARI BU MAHALLENİN İNSANI GİBİ SANDIM"

Yaşadığı olaydan ders çıkardığını dile getiren mağdur Çevik, olay sürecinde gerçek bir dayanışmaya şahit olduğunu da sözlerine ekledi. Çevik, "Bu mahallenin insanlarından 5 yıldır hiç zarar görmedim. Bu soyan çocuklar daha sonradan geldi mahalleye. Onları bu mahallenin insanı gibi sandım. Bu mahallenin insanı gibi sahiplendim. Sonradan böyle bir olay geldi başımıza. Döndüler bizim dükkanımızı soydular. Mahalleliler, esnaflar, mahalledeki çocuklar, öğrenciler sağ olsun bu haberi duyduktan sonra olay kendi aralarında para toplamaya kadar gitti. Kimi playstation almaya çalıştı. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi benim buradan gitmemem için elinden gelen mücadeleyi verdiler. Herkes yardımcı olmaya çalıştı. Gerçekten çok mutlu oluyor insan böyle insanların yanında olduğunu gördüğü zamanlarda. Emniyet güçlerine de teşekkür ediyorum. Böyle kısa bir sürede hem makineme kavuşturdu hem suçluları buldu. Daha ceza almadı suçlular ama inşallah ceza alacaklar" ifadelerini kullandı.

"BENDE SİZİN HAYATINIZI KARARTICAM"

İddialara göre, yakalandıktan kısa bir süre sonra serbest kalan M.K, mağdur Çevik'in bir arkadaşıyla irtibata geçti. Suçlu M.K bu konuşmada ağır tehditlerde bulundu. M.K.'nın tehdit içerikli konuşmalarını değerlendiren Çevik, "Duyduğuma göre bizim bir arkadaş ile bunlar bu olaydan sonra tekrar mesajlaşıyorlar. Tehdit ediyor, 'Hepiniz göreceksiniz. Siz benim hayatımı kararttınız. Ben de sizin hayatınızı karartacağım' diye. Baya da pişkinler. Yaptıklarını kendilerine göre haklı görüyorlar. Öyle bir psikolojiye sahipler. Bu tür insanların toplumdan kesinlikle arındırılması lazım" şeklinde konuştu.

Son olarak hayallerine yeniden kavuşan işletmeci her şeye yeniden başlayacağını sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı, "Bir güvenlik kamerası döşeteceğiz. Sonra dükkana boya badana yapacağız. Yani sıfırdan tekrar başlayacağız inşallah. Ben daha iyi olacağına inanıyorum. İşte bu da bir ders oldu. Herkese güvenemeyeceğini, yenilip içilemeyeceğini, bir aktivitede bulunulamayacağını anlamış olduk. Öğrenmiş olduk. Bu da güzel bir hayat tecrübesi oldu. Evlilik hayallerim vardı. Bu hayallere tekrar kavuştum. İnşallah her şey daha iyi olacak. Her şeye sıfırdan başlıyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada