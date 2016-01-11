Kara Sevda dizisinin güzel oyuncusu Neslihan Atagül ve yine Muhteşem Yüzyıl Kösem'in Mehmet Giray Han'ı Kadir Doğulu Haziran ayında evlenmeye karar verdi. Geçtiğimiz günlerde sade bir tören ile nişanlanan çiftin düğün için mekan baktıkları iddia ediliyor.



Son zamanlarda yıldızı hızla parlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşklarına da dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sadece bir tören ile arkadaşları arasında nişanlanan çift Haziran ayında nikah masasına oturmak için kolları sıvadı.







Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak ilişkilerini resmileştiren oyuncu Neslihan Atagül veKadir Doğulu, düğünü uzatmamaya karar verdi.



İkili, haziran ayında düğün yapmak için hazırlıklara başladı.