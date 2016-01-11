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böyle bir 'kara sevda' nikah masasında biter!

BÖYLE BİR 'KARA SEVDA' NİKAH MASASINDA BİTER!

Kara Sevda dizisinin güzel oyuncusu Neslihan Atagül ve yine Muhteşem Yüzyıl Kösem'in Mehmet Giray Han'ı Kadir Doğulu Haziran ayında evlenmeye karar verdi. Geçtiğimiz günlerde sade bir tören ile nişanlanan çiftin düğün için mekan baktıkları iddia ediliyor.

Tarih : 11 Ocak 2016, 09:49
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Son zamanlarda yıldızı hızla parlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşklarına da dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sadece bir tören ile arkadaşları arasında nişanlanan çift Haziran ayında nikah masasına oturmak için kolları sıvadı.



Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak ilişkilerini resmileştiren oyuncu Neslihan Atagül veKadir Doğulu, düğünü uzatmamaya karar verdi.



İkili, haziran ayında düğün yapmak için hazırlıklara başladı.







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