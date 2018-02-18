BOYKO'DAN OLAY SÖZLER! BEŞİKTAŞ'I BOMBALADI
Ocak 2016'da transfer olduğu Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan, son olarak da sezon sonuna kadar Dinamo Kiev'e kiralanan Denys Boyko, "Türkiye'de denizin dibindeydim" dedi.
2015/16 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Denys Boyko, son olarak Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına kiralanmıştı.
Sezon sonuna kadar Kiev forması giyecek olan 1.97 boyundaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'taki günlerine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı.
"KIEV'E GERİ DÖNMEK NEFES ALMAK GİBİYDİ"
"Türkiye'de adeta denizin dibindeydim." diyen Boyko, "Dinamo Kiev'e geri dönmek ve özellikle son oynadığım maç benim için yeniden nefes almak gibiydi." sözlerini kullandı.
Boyko, Kiev'de kendisine gösterilen sevgiden ötürü taraftarlara, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkürlerini iletti.
Kaynak: haberinburada
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