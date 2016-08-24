BOYKO'DA SON DURUM NE?
Beşiktaş, dün akşamki antrenmanda sakatlanan kaleci Denys Boyko'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşamki antrenmanda sakatlık geçiren kalecimiz Denys Boyko'nun yapılan muayene ve MR'ı sonucu sol uyluk ön adelesinde ( Rectus Fascia) 1. derece zorlanmaya bağlı ödem ve mikrokanama tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar