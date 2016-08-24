O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

boyko'da son durum ne?

BOYKO'DA SON DURUM NE?

Beşiktaş, dün akşamki antrenmanda sakatlanan kaleci Denys Boyko'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 12:26
Puan Ver : Boyko'da Son Durum Ne?(0/10)


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşamki antrenmanda sakatlık geçiren kalecimiz Denys Boyko'nun yapılan muayene ve MR'ı sonucu sol uyluk ön adelesinde ( Rectus Fascia) 1. derece zorlanmaya bağlı ödem ve mikrokanama tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.








Etiketler: Boyko  Da  Son  Durum  Ne    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER