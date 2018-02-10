BOYKO RESMEN GİTTİ, İŞTE YENİ TAKIMI
Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı Denys Boyko, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta yeni transferler geldikten sonra TFF'ye bildirilen listenin dışında kalan ve lisansı çıkarılmayan Denys Boyko takımdan ayrılıyor.
Ukrayna basınında yer alan haberde; Denys Boyko'nun Dinamo Kiev'le anlaştığı Boyko'nun yarın Dinamo Kiev'in İspanya kampına gideceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Siyah Beyazlıların 2015/16 sezonunda Ukrayna ekibi Dnipro Dnipropetrovsk'tan transfer ettiği Boyko, Kara Kartal'da beklentiler karşılayamazken; geçen sezonu La Liga ekiplerinden Malaga'da kiralık olarak tamamlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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