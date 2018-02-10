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Boyko Resmen Gitti, İşte Yeni Takımı
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Boyko resmen gitti, işte yeni takımı

BOYKO RESMEN GİTTİ, İŞTE YENİ TAKIMI

Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı Denys Boyko, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le anlaşmaya vardı.

Tarih : 10 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Boyko Resmen Gitti, İşte Yeni Takımı(8/10)4

Beşiktaş'ta yeni transferler geldikten sonra TFF'ye bildirilen listenin dışında kalan ve lisansı çıkarılmayan Denys Boyko takımdan ayrılıyor.

Ukrayna basınında yer alan haberde; Denys Boyko'nun Dinamo Kiev'le anlaştığı Boyko'nun yarın Dinamo Kiev'in İspanya kampına gideceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Siyah Beyazlıların 2015/16 sezonunda Ukrayna ekibi Dnipro Dnipropetrovsk'tan transfer ettiği Boyko, Kara Kartal'da beklentiler karşılayamazken; geçen sezonu La Liga ekiplerinden Malaga'da kiralık olarak tamamlamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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