Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin aralarında Boydak kardeşlerin de bulunduğu tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkemede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamış olduğu mor beyinli 11 bin 480 GSM numarası arasında Boydak Holding A.Ş adına kayıtlı bir GSM hattının da olduğu ortaya çıktı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Şükrü Boydak ve Hamdi Kınaş ile tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Halit Bayhan mahkemede hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Memduh ve Hacı Boydak kardeşler ile Halit Gazezoğlu, Mehmet Filiz ve Mehmet Fındık ve Ahmet Türkmen tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı. İlk olarak tanık ifadelerinin alındığı duruşmada 2 tanık dinlendi.

"GAZETECİ VE YAZARLAR KAYSERİ'DE TOPLANTILARA GELİRDİ"

Tanık olarak dinlenen Mehmet U., Muhasebe Odası'nın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde Hamdi Kınaş ile görüştüğünü belirterek, "Yeni adliye binasının karşısında binamızın restorasyon işi vardı. Mimarlarından destek almak istedim. Senede 1 defa ya da 5-6 ayda bir Akansu'da toplantılar yapılırdı. Ordaki toplantılarda da Hamdi Kınaş'ı dinleyici olarak gördüm. Bu toplantılara Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni, yazarları ve kitap yazarları ve Aksiyon dergisi yazarları katılırdı. Burada yazarlar konuşmalar yapardı. 2015 öncesine kadar bu toplantılar oldu. Genelde dini sohbet üzerine güncel konular konuşulurdu" dedi.

"HER YIL HESABIMDAN 450-700 BİN LİRA ZEKAT PARASI ALDILAR"

Tanık olarak dinlenen Boydak Holding hissedarlarından Arif B., Boydak kardeşlerin kendisini yönetime almadıklarını iddia ederek, "Bizi yönetime almazlardı. Zekat hesabına, kar dağıtımdan para aktarmışlar. Neden böyle yapıyorsunuz dedim cevap vermediler. Her şey kendi ellerindeydi. 450-700 bin Türk lirası arasında adıma zekat yazılmıştı. 2007'de şirketten ayrıldım ama ortaklığım devam ediyordu. 2015'ten sonra cari hesap ekstremi alamadım" dedi.

"KURBAN İSTEDİLER, VERMEDİM"

2000'li yılların başında bir toplantı olduğunu ifade eden Arif B., " Mehmet Yıldız hocanın Kayseri'ye ilk geldiği yıllardı. Boydaklara ait bağ evinde genç ortaklar tanışssın diye bir toplantı oldu. 2012 yılında Şükrü Boydak ve Mehmet Yıldız fabrikama gelip benden cemaat için kurban istediler, ben de vermedim" dedi.

"MEMDUH BOYDAK MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ İÇİN 100'ER BİN LİRA İSTEDİ"

Memduh Boydak'ın mütevelli heyeti başkanlığı yaptığı ve KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi hakkında da konuşan Arif B. "Memduh Boydak, ilk toplantıda bütün ortaklardan 100'er bin lira Melikşah Üniversitesi için para keseceğini söyledi. Ama alınıp alınmadığını bilmiyorum. Hesap ellerinde olduğu için söz hakkımız yoktu. Organize Sanayi Bölgesi'nde fason olarak Boydak Holding'e çalışan firmalardan da, şirketin finans bölümünün himmet adı altında para kestiği de söyleniyordu. Bu söylentiyi de duydum. Ben bağışların yüzde 90'ının bu örgüte gittiğini söyledim" dedi,

"EŞLERİ DE YARDIM TOPLUYORDU"

Boydakların yalnızca kendilerinin değil eşlerinin de örgüte yardım topladığını öne süren Arif B., " Aile ortamında eşleri de benim eşimden burs ve kurban talep ettiler. Ben vermiyordum. 2007 yılına kadar bana holdingde makam ve mevki anlamında çok haksızlık yapıldı. Ben bu ifadeleri o yüzden vermedim. 2003 yılında Hacı, Memduh ve Mustafa Boydak beni İstikbal'deki görevimden alarak HES kabloya şef yardımcısı olarak atayıp beni rencide ettiler" dedi.

"KAYSERİ'DE BÜROKRASİ ELLERİNDEYDİ"

Kendisine gözdağı verildiğini de iddia eden Arif B., "Kayseri'de bütün bürokrasi bunların elindeydi. 2007 yılında Hacı Boydak beni, dönemim emniyet müdürünün yanına gözdağı vermek amacıyla götürdü. Biz küçük ortaktık bizi hor görürlerdi. Saltanata karışmamızı istemezlerdi. Genel kurulda bizi konuşturmazlar bizden sadece ne denirse ona el kaldırıp indirmemizi isterlerdi" diye konuştu. İddialara karşı tutuklu sanıklar Memduh Boydak, "Tanık, o dönemde tahsil durumundan ötürü bu görevlerde bulundu. Eğitim durumundan kaynaklı bir atamaydı" derken, Hacı Boydak ise, " Bu şahsın bazı sıkıntıları vardı ve İstanbul'da da uyuşturucu tedavisi gördü" diye konuştu.

"DARBE SABAHI BANKADAKİ HİSSELERİMİZİ SATMAMIZI İSTEDİLER"

15 Temmuz sabahı holdingde bir toplantı olduğundan da bahseden Arif B., "Mustafa Boydak, darbe günü sabah hissedarları şirkette toplayıp, Türkiye Finans'taki hisselerimizi zorla sattırmak istedi. Noter getirdiler. Beni kastederek, 'İfade verenler var, 2 gün sonra hesabını onlara soracağız' dediler. Orada kastettikleri kişi bendim. Çünkü başka ifade veren yoktu. Noter huzurunda imza alıp vekalet aldılar. Ben de 15 gün sonra aynı notere gidip satış işlemini iptal ettirdim. Daha önce söylenti vardı banka satışıyla ilgili ama ben 15 Temmuz sabahı o, toplantıda bankanın satışını öğrendim " diye konuştu.

BOYDAK HOLDİNGE AİT GSM HATLARINDAN BİRİ MOR BEYİN LİSTESİNDE ÇIKTI

Öte yandan aynı mahkemede 7 nolu ara karar sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamış olduğu 11 bin 480 GSM numarası arasında Boydak Holding A.Ş adına kayıtlı bir GSM hattının da olduğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti bu bilgiden sonra duruşmaya ara vererek öğleden sonra devam edilmesini kararlaştırdı

Kaynak: haberinburada