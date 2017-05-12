

FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddiasıyla 137 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında iş adamları Memduh Boydak, Bekir Boydak, Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 137 kişi şüpheli olarak yer aldı. 3 kişi de davacı olarak yer aldı. İddianamede tüm şüpheliler için "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca 125 şüpheli için "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, 9 kişi hakkında ise, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.







TAHSİLATÇILARDAN ABD'YE UZANAN PARA TRAFİĞİ







İddianamede Dünya Pazarlama A.Ş., bünyesindeki şirketlerin piyasaya faturasız sürülen mallardan elde edilen gelirler ile himmet ve bağış adı altında elde edilen gelirlerin kurulan paravan şirketler üzerinden FETÖ'ye aktarıldığı anlatıldı. İddianamede yapılan değerlendirmede, söz konusu organizasyonun, piyasaya faturasız olarak sürülen (ev aletleri, kırtasiye malzemeleri vb.) mallların tahsilatçılar aracılığıyla toplanan bedellerinin bölge sorumlularının hesaplarına yatırıldığı, bölge sorumlularının toplanan paraları İstanbul'daki firma yetkililerinin hesaplarına gönderdikleri ve buradan da FETÖ ile iltisaklı yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere yönlendirdikleri kaydedildi.







5 YILDA 104 MİLYON TL...







İddianamede Dünya Pazarlama A.Ş.' nin, 2011-2016 dönemleri arasında 6838 işlem ile toplam 75.632.501 TL tutarında havale aldığı, aynı 5 yıllık dönem içinde gönderilen havelenin ise 19107 işlem ile toplam 104.713.741 TL olduğu vurgulanarak yapılan havaleler arasındaki farkın kayıt dışı olduğuna dikkat çekildi. Havalelerin 22.637.404 TL'si gerçek kişilere, 82.076.337 TL'sinin ise tüzel kişilere gönderildiği belirtilerek, gerçek kişilerin şirket ortakları olduğu, tüzel kişilerein de yine Dünya Pazarlama A.Ş.'ye bağlı şirketler olduğu belirtildi.







kaynak:hürriyet