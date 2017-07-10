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Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı
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Boya fabrikasında önce yangın sonra tekme tokat kavga çıktı

BOYA FABRİKASINDA ÖNCE YANGIN SONRA TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı(7/10)3

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Yaylacık mahallesinde Ahmet Aydın'a ait boya fabrikasında çıkan yangından sonra bir de kavga çıktı.

FABRİKANIN ESKİ VE YENİ SAHİPLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Boya fabrikasının eski sahipleri ile yeni sahipleri arasında bir anda kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavga güçlükle önlendi. Birbirine giren gruba polis müdahale etti. Olaya karışan vatandaşları polis sakinleştirmeye çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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