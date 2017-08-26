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Bournemouth'lu Oyuncunun 90'a Attığı Gol Ayakta Alkışlandı

BOURNEMOUTH'LU OYUNCUNUN 90'A ATTIĞI GOL AYAKTA ALKIŞLANDI

İngiltere'de Bournemouth-Manchester City maçında ev sahibi ekipte Charlie Daniels'in sol çaprazdan 90'a attığı gol Ada'yı resmen salladı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Bournemouth'lu Oyuncunun 90'a Attığı Gol Ayakta Alkışlandı(6/10)2

İngiltere Premier Lig'de sezona çok iddialı bir giriş yapan Manchester City deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu.

TOPU 90'A ÇAKTI

12. dakikada ev sahibi ekipte Charlie Daniels, ceza sahası içerisindeki karambolden seken topla, ceza sahasının sol çaprazında buluştu. Topun gelişine mermi gibi vuran Daniels, topu 90'a çiviledi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Daniels'ın bu golü Ada basınında ve sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

204 MAÇTA 38 GOLE DİREKT KATKI

30 yaşındaki İngiliz sol bek, Bournemouth ile çıktığı 204 maçta 15 gol ve 23 asistlik performansıyla bir sol bek için muazzam performans ortaya koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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