Emrah'ın yüzüne yaptırdığı kötü botoks başına dert oldu. Cimriliği ile nam salan Emrah'ın son halini görenler "Botoksun da ucuzuna kaçmış" şeklinde yorumlar yapıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan, dizisinin yayınlandığı kanalın yılbaşı partisine katıldı.

GENÇLEŞMEK İSTEDİ

Partiye iki çocuğunun annesi eşi Sibel Erdoğan'la katılan oyuncu herkesi şaşırttı. Para konusunda tutumlu davranışları sık sık magazin haberlerine konu olan Emrah, bu sefer yaptırdığı gençleşme operasyonuyla gündeme geldi.

KUŞUM AYDIN'A BENZETİLDİ

Küçük Emrah olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı, yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırdı. Paraya kıyamadığı ve bu yüzden istediği sonucu alamadığı konuşulan Emrah'ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler onu Kuşum Aydın'a benzettti.

"BOTOKSUN DA UCUZUNA KAÇMIŞ"

Görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandıran Emrah için "Botoksun da ucuzuna kaçmış" yorumları yapıldı.

Emrah'ın son hali Kuşum Aydın'a benzetiliyor;

Kaynak: haberinburada